Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreendeu 82 pares de calçado contrafeito em Santa Maria da Feira

Homem acabou por ser constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

17:54

A GNR apreendeu 82 pares de calçado alegadamente contrafeito, em São João de Ver, no concelho de Santa Maria da Feira, informou esta segunda-feira aquela força de segurança.



Segundo um comunicado da GNR, a apreensão ocorreu no passado sábado, no decorrer de uma fiscalização rodoviária, tendo o material sido detetado no interior de uma viatura conduzida por um feirante, de 31 anos.



"Na bagageira continha diversas embalagens com calçado desportivo que ostentavam logótipos de diversas marcas registadas", refere a mesma nota.



O indivíduo foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, sendo o crime participado ao Ministério Público de Santa Maria da Feira.