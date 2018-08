Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR auxilia bebé e grávida em praia

Militares destacados na ilha de Lesbos, na Grécia, prestaram ajuda a 39 migrantes afegãos.

Militares da GNR destacados na ilha de Lesbos, na Grécia, prestaram auxílio a 39 migrantes afegãos detetados a desembarcarem de uma pequena embarcação para uma praia.



Entre o grupo havia uma grávida e uma outra mulher com uma bebé de quatro meses ao colo. Foram colocadas dentro de um jipe da GNR, de modo a manterem-se quentes até que chegasse ajuda das autoridades locais.



Deste grupo de migrantes, cujo desembarque teve lugar no domingo, constavam 16 crianças, 14 mulheres e nove homens, todos oriundos do Afeganistão.



Os militares da GNR encontram-se na zona a proteger fronteiras, com vários patrulhamentos terrestres.