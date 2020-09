GNR bêbedo puxa de arma em confrontos

A PSP foi chamada, esta segunda-feira de madrugada, a um bar em Leça da Palmeira, Matosinhos, para colocar fim a desacatos que envolveram um GNR. O militar, que viria a apresentar uma elevada taxa de álcool, puxou de uma arma e chegou a disparar.Foi o próprio militar a chamar a PSP. Disse aos agentes que se viu forçado a atirar para o ar para intimidar um grupo que o agrediu. O guarda ficou ferido e teve de ser hospitalizado. Por se encontrar embriagado e na posse de uma arma foi notificado a comparecer a tribunal.Ao, o Comando-Geral da GNR disse que o militar estava de férias na altura dos desacatos e que a arma utilizada não foi a de serviço. No entanto, vai instaurar um processo interno para averiguar todas as circunstâncias do ocorrido.