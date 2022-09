GNR de Fafe julgado por burlas pode regressar ao serviço

A partir de segunda-feira, Sérgio Ribeiro pode voltar ao serviço na GNR. A decisão foi hoje comunicada pelo Tribunal de Guimarães ao GNR de Fafe que está a ser julgado, juntamente com os pais e a mulher, candidata a juíza, por burlas a idosos de mais de 400 mil euros.As burlas foram cometidas entre 2016 e 2019 e o militar e a mulher, Soraia Ribeiro, estão acusados de terem feito circular nas suas contas bancárias milhares de euros, do dinheiro que o pai e a mãe do guarda conseguiam de conhecidos, quase todos idosos, é que nunca devolviam.A acusação diz que o dinheiro foi usado por Sérgio e Soraia para pagar uma vida de luxo.O Tribunal de Guimarães declarou hoje o final da suspensão do guarda, por ter sido ultrapassado o prazo legal de dois anos e meio para o caso ser julgado. O tribunal já por duas vezes adiou a data do acórdão. O julgamento continua a decorrer.Sérgio Ribeiro está suspenso de funções desde que foi detido pela PJ de Braga em 2019. Nunca deixou de receber salário.