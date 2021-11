A GNR de Setúbal, em conjunto com o Núcleo de Proteção Ambiental de Palmela, encontrou um cão desaparecido desde 2015 na zona da Quinta do Anjo.



Os elementos do grupo encontraram um cão na rua. Através da identificação eletrónica do microchip, foi possível identificar a dona do animal e entrar em contacto com a mesma.





A GNR alerta ainda para a utilização da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), a funcionar em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.