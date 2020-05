GNR desarma explosivo em caixote do lixo em Santarém

A Unidade de Inativação de Explosivos da GNR desarmou um engenho encontrado junto a um caixote do lixo na aldeia do Arneiro das Milhariças, concelho de Santarém, pelas 17h15 desta terça-feira. Segundo explicou ao CM fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da GNR, tratou-se de "um invólucro inerte de um morteiro", que foi detetado "por trabalhadores da empresa que recolhe os resíduos urbanos".

Segundo o relato de vários populares, ouviu-se um pequeno estrondo que levantou algum fumo quando o caixote do lixo foi despejado para o camião, o que assustou os funcionários e levou-os a dar o alerta às autoridades.





A situação obrigou ao isolamento da área e ao corte da circulação na Estrada Nacional 594, que atravessa a aldeia, por questões de segurança.