GNR detém 14 pessoas por tráfico de droga na Moita e no Barreiro. Veja as imagens da megaoperação

A GNR deteve, esta terça-feira de manhã, treze homens e uma mulher numa grande operação de combate ao tráfico de droga, na Moita e no Barreiro.



A investigação, que durava há cerca de um ano, permitiu o desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, na qual os intervenientes se dedicavam à venda "direta ao consumidor nos concelhos da Moita e do Barreiro, com obtenção de valores pecuniários ou de bens materiais obtidos através de furtos e roubos".



Foi apreendido, durante a investigação, "diverso material estupefaciente, material para cultivo e processamento, bem como armas proibidas, culminando com as diligências policiais realizadas esta terça-feira, onde foram realizadas 18 buscas domiciliárias, uma busca não domiciliária e duas buscas em viaturas", refere o comunicado da GNR.



Os detidos, com idades compreendidas entre os 18 e os 41, permanecem nas instalações da GNR até serem presentes a primeiro interrogatório judicial, na quarta-feira, no Tribunal Judicial da Moita para aplicação de medidas de coação.

