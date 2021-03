Polícia Judiciária detém dois homens em Quarteira que pertenciam a rede de tráfico de droga internacional

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, dois homens de 55 e 65 anos, na Quarteira, Algarve, por suspeitas de tráfico de droga. As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação internacional, iniciada em 2019, na qual visava identificar um grupo de indivíduos de várias nacionalidades que atuavam na região do Algarve.



Um outro homem, ligado à mesma rede de tráfico de droga, foi detido em Espanha, após ter sido cumprido "pelas autoridades policiais de Espanha um mandado de detenção europeu emitido pela Autoridade Judiciária Portuguesa, em nome do suposto líder da organização, sedeada na Andaluzia", diz o comunicado.



Segundo o mesmo comunicado, "além dos três indivíduos detidos, dois em Portugal e um em Espanha, constam na mesma investigação cinco outros arguidos, que se encontram com medidas de coação privativas da liberdade, nomeadamente, prisão preventiva".



Durante a investigação foram apreendidas duas embarcações de pesca, diversas viaturas, e 137 fardos de haxixe, num total de cerca de cinco toneladas.



A investigação contou com a colaboração da Polícia Judiciária Portuguesa, a Guardia Civil e o Serviço de Vigilâncias Aduaneiro de do Reino de Espanha.



A investigação continua em curso e a cargo da Polícia Judiciária.

