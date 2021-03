Homem preso que liderava rede de tráfico trama mulher

Uma mulher de 30 anos foi esta terça-feira detida por investigadores criminais da GNR de Mirandela por suspeita de integrar uma rede de tráfico de droga liderada pelo companheiro, um homem preso na cadeia do Porto. A suspeita está em prisão preventiva até reunir condições para a prisão domiciliária.



A GNR deu cumprimento a um mandado de detenção e realizou duas buscas, uma domiciliária e outra na cadeia do Porto. Foram apreendidos nove telemóveis, 350 euros, dois tablets e registos de transações financeiras. Alguns telemóveis estavam na cela do recluso, em buracos. A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que, em setembro de 2020, levou à prisão de um casal que distribuía haxixe em Mirandela e na Mealhada.



