GNR detém duas pessoas suspeitas de tráfico de droga em Idanha-a-Nova

A GNR deteve em Idanha-a-Nova um homem e uma mulher, de 53 e 28 anos, respetivamente, por alegado tráfico de estupefacientes e apreendeu 15,820 quilos de sumidades floridas de canábis.

As detenções ocorreram na terça-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de um mês, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Idanha-a-Nova, referiu o Comando Territorial de Castelo Branco.

"Os militares da Guarda efetuaram diligências policiais que culminaram no cumprimento de três mandados de busca, uma domiciliária, uma em anexo e uma em viatura", lê-se na nota.

No decorrer da ação policial foram apreendidos 15,820 quilos de sumidades floridas de canábis, 960 euros em numerário, dois computadores portáteis, um telemóvel, uma balança de precisão e diversos sacos de acondicionamento.

Os detidos ficaram nas instalações da GNR e vão ser presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Idanha-a-Nova, para aplicação de medidas de coação.