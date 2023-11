GNR detém homem de 38 anos por violência doméstica em Mirandela

A Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 38 anos pelo crime de violência doméstica e apreendeu-lhe armas no concelho de Mirandela, anunciou esta quinta-feira a GNR em comunicado.

A vítima é uma mulher de 40 anos, companheira do detido, explicou a GNR no mesmo comunicado, segundo a qual sofria violência física e psicológica.

Na casa do suspeito, no cumprimento de um mandado de busca domiciliária, os militares apreenderam uma caçadeira, duas facas do tipo "borboleta", uma soqueira, um punhal, uma arma de ar comprimido e quatro cartuchos.

Os factos foram remetidos para o tribunal de Bragança, onde o homem, constituído o arguido, vai ficar a conhecer eventuais medidas de coação.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e que "denunciar é uma responsabilidade coletiva". As denúncias podem ser feitas por telefone ou pelas vias eletrónicas criadas para o efeito.