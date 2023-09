GNR detém homem por suspeita de furtos a uma viatura e máquinas de tabaco

A patrulha da GNR de Peniche apanhou esta madrugada em flagrante delito dois indivíduos a furtarem uma viatura, com a qual se preparavam para realizar furtos a máquinas de tabaco.A patrulha deteve apenas um dos individuos, com 51 anos de idade. O outro suspeito conseguiu fugir e encontra-se em parte incerta. Ambos são suspeitos de furto de cinco máquinas de tabaco em estabelecimentos e suspeitos de roubo de uma carrinha de tabaco durante a semana passada, onde coagiram o condutor de uma carrinha.Este último crime está a ser investigado pela Policia Judiciária por se tratar de um crime de moldura penal diferente. O detido vai ser presente ao tribunal de Peniche, esta sexta-feira, para aplicação das medidas de coação.Na passada semana a patrulha da GNR de Peniche deteve também dois cidadãos georgianos, de 35 e 45 anos que realizavam furtos ao interior de uma viatura na zona da Atouguia da Baleia e no Baleal. Ambos foram detidos e presentes a juiz de instrução criminal.Receberam como medida de coação prisão preventiva recolhendo por isso ao estabelecimento prisional de Leiria.