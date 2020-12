GNR detém quatro homens em Lousada e Paços de Ferreira por tráfico de armas

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Felgueiras da GNR deteve quatro homens com idades entre os 22 e os 67 anos por tráfico e mediação de armas, nos concelhos de Lousada e Paços de Ferreira, informou esta terça-feira fonte policial.

Num comunicado enviado à Lusa, explica-se que, ao longo de "seis meses de uma investigação por suspeitas de tráfico e mediação de armas, os militares da Guarda efetuaram diversas ações policiais, que culminaram com seis buscas domiciliárias e três em veículos, nos concelhos de Lousada e Paços de Ferreira", no distrito do Porto.

Na operação foram apreendidas seis pistolas, duas caçadeiras, duas carabinas, três armas de recreio, dois sabres baioneta, duas miras telescópicas, diversas munições de vários tipos de calibre e várias ferramentas utilizadas para transformação das armas.

Três dos detidos foram constituídos arguidos e o quarto, que se encontrava referenciado pelo crime de tráfico de armas, foi esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência e proibição de contactar com os restantes arguidos no processo.