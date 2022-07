GNR detém quatro jovens suspeitos de tráfico de droga no distrito de Leiria

A GNR deteve quatro jovens suspeitos de integrarem uma rede de tráfico de droga no distrito de Leiria, anunciou esta terça-feira o Comando Territorial de Leiria daquela força de segurança.

Numa nota de imprensa, a Guarda informa que procedeu, no dia 13 de julho, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, à detenção de três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 20 e os 22 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Ansião, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere, no distrito de Leiria.

"No decorrer de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que durava há cerca de dois anos, apurou-se que os suspeitos constituíam uma rede que se dedicava à aquisição de produto estupefaciente e posterior acondicionamento em doses individuais prontas para venda e distribuição aos consumidores, no distrito de Leiria", refere o comunicado.

No âmbito da investigação, foi desencadeada uma operação policial, que culminou com o cumprimento de quatro buscas domiciliárias e 11 em veículos, resultando na apreensão de 154 doses de haxixe, 68 doses de cocaína, oito doses de canábis e 2.350 euros em numerário, entre outro material relacionado com o alegado tráfico.

Esta ação contou com o reforço de militares do Destacamento Intervenção de Leiria, refere ainda a GNR, ao informar que um dos detidos já tem antecedentes criminais pelo crime de furto.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.