Sete detidos por tráfico de cerca de 1500 doses de cocaína e heroína em Leiria e Alcobaça

Quatro homens e três mulheres foram detidos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Leiria e de Alcobaça, no âmbito de uma investigação em que foram apreendidas cerca de 1.500 doses de droga, informou hoje a GNR.

Os sete detidos, com idades entre os 28 e os 58 anos, foram detidos na terça-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes na região Oeste, que decorria há cerca de seis meses e que culminaram com a realização de 15 mandados de busca, seis domiciliárias e nove em veículos, refere um comunicado da GNR.

Os militares apreenderam na operação 1.410 doses de heroína; 75 doses de cocaína; oito veículos; oito telemóveis; cinco balanças digitais; duas televisões; uma pistola de calibre 6.35 mm (transformada), com seis munições; 17 munições de calibre 6.35 mm e uma catana (arma proibida).

Os detidos foram na quinta-feira presentes ao Tribunal Judicial de Leiria que aplicou a quatro dos suspeitos a medida de coação de prisão preventiva, um ficou sujeito a apresentações periódicas no posto policial da área de residência e dois ficaram com termo de identidade e residência.

A operação resultou de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) das Caldas da Rainha e contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, do Destacamento de Intervenção (DI) de Leiria, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Leiria, do Grupo de Intervenção Cinotécnica (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).