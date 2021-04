Três dos detidos por tráfico de droga no Algarve e Sintra ficam em prisão preventiva

O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva para três das seis pessoas detidas na segunda-feira por suspeita de tráfico de droga em Almancil (Loulé), no distrito de Faro, e Sintra, no distrito de Lisboa, anunciou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR recorda que tinham sido detidos quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 29 e os 48 anos, mas a medida de coação mais gravosa foi aplicada a três dos quatro homens, "que recolheram ao estabelecimento prisional de Olhão".

O outro suspeito ficou sujeito "a apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência, proibição de contacto com os restantes arguidos e proibição de se ausentar do Algarve", acrescenta a GNR na nota.

A GNR refere ainda que a uma das arguidas foi aplicada "a medida de apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência e proibição de contacto com os restantes arguidos", tendo a outra ficado "sujeita a termo de identidade e residência".

Na terça-feira quando anunciou a detenção dos seis suspeito, a GNR adiantou tinham sido realizadas "sete buscas domiciliárias, quatro na região do Algarve e três no concelho de Sintra", e que foram apreendidas 1.300 doses de cocaína, no âmbito de uma investigação iniciada "há cerca de seis meses" por suspeitas de tráfico de droga em Almancil e Sintra.

Com a detenção destas seis pessoas, foi feito o "desmantelamento de uma rede de tráfico de droga que operava em várias localidades daqueles concelhos", referiu na altura a GNR.

A GNR indicou ainda que, nas buscas realizadas, foram também apreendidas "1.330 doses de cocaína, uma prensa e diverso material usado no acondicionamento de estupefacientes, 12 telemóveis, quatro computadores portáteis, três balanças de precisão, um 'tablet', uma pulseira em ouro e "7.726 euros em numerário".

Além da participação de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, as operações contaram com o "reforço da estrutura de investigação criminal e do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Faro, do Comando Territorial de Lisboa", assim como da "Unidade de Intervenção e o apoio da Polícia de Segurança Pública".