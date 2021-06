Prisão preventiva para quatro dos cinco detidos por tráfico de droga em Borba e Alandroal

O Tribunal Judicial de Vila Viçosa (Évora) decretou hoje a prisão preventiva de quatro dos cinco detidos pela GNR por suspeitas de tráfico de droga nos concelhos de Borba e Alandroal, disse fonte daquela força de segurança.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que, deste grupo detido na quarta-feira, dois homens ficam a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco e duas mulheres no Estabelecimento Prisional de Tires (concelho de Cascais, distrito de Lisboa), após terem sido presentes nesse dia e hoje ao tribunal de Vila Viçosa, para primeiro interrogatório judicial.

O outro suspeito ficou sujeito a apresentações semanais na força de segurança da área de residência, segundo a fonte da GNR.

O Comando Territorial de Évora da GNR indicou, num comunicado enviado na quarta-feira, que as detenções dos cinco suspeitos, com idades entre os 25 e os 60 anos, foram efetuadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Estremoz, tendo sido apreendidas 400 doses de cocaína, heroína e haxixe.

A GNR explicou que, na sequência de uma investigação por "tráfico de produtos estupefacientes", que decorria há cerca de um ano, os militares da guarda apuraram que os suspeitos "atuavam de forma organizada e hierarquizada, adquirindo o produto estupefaciente fora do distrito de Évora, disponibilizando-o posteriormente aos consumidores locais e de outros concelhos, causando uma forte instabilidade social na comunidade local".

No decorrer das diligências policiais, de acordo com o comunicado da GNR, foi dado cumprimento a seis mandados de busca, cinco domiciliárias e uma em veículo, culminando no "desmantelamento da rede de tráfico de estupefacientes" naqueles concelhos.

A GNR apreendeu 290 doses de cocaína, 100 doses de heroína, 10 doses de haxixe, uma arma de fogo, uma réplica de arma de fogo, oito telemóveis, uma balança de precisão, um computador, 580 euros em numerário e material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

A ação contou com o reforço da Unidade de Intervenção, do Núcleo de Apoio Técnico, do Destacamento de Intervenção, do Núcleo de Apoio Operativo e do Núcleo Digital Forense do Comando Territorial de Évora.