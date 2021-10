Prisão preventiva para três dos sete detidos por tráfico de droga em Coimbra

Três dos sete detidos por tráfico de estupefacientes em Coimbra ficaram em prisão preventiva, enquanto os outros quatro ficaram sujeitos a apresentações periódicas no posto policial da área de residência, anunciou esta sexta-feira a GNR.

Os sete homens suspeitos da prática de tráfico de estupefacientes, com idades compreendidas entre os 21 e 44 anos, foram detidos na quarta-feira pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra na quinta-feira, para lhes serem aplicadas as medidas de coação.

A três dos detidos foi aplicada a medida de prisão preventiva e aos outros quatro homens foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência, informou a GNR.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a GNR referiu que a detenção ocorreu "no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorreu durante dez meses", no âmbito da qual foi possível apurar que os suspeitos "atuavam de forma organizada, sendo que se deslocavam ao distrito do Porto para adquirir produto estupefaciente, para o comercializar na zona de Coimbra".

No decorrer da investigação, esta força de segurança deu cumprimento a oito mandados de busca domiciliária.

De acordo com a GNR, em resultado dos oito mandados de busca domiciliaria foram apreendidas 159 doses de cocaína, 183 doses de haxixe, 174 doses de canábis, uma soqueira, uma arma de gás comprimido, um veículo, cinco balanças de precisão e 1.350 euros em numerário.

A ação contou com o reforço de meios do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção (UI), da estrutura de investigação criminal de Coimbra, do Destacamento de Intervenção (DI) de Coimbra e de binómios das equipas cinotécnicas dos comandos territoriais de Aveiro, de Viseu e de Leiria e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).