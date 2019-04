Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR de Amarante detém gangue por 19 furtos em vários concelhos do Norte

Suspeitos com antecedentes criminais vão ser presentes a tribunal.

Por Lusa | 19:02

A GNR de Amarante deteve um gangue composto por seis homens pelo crime de furto qualificado em vários concelhos do norte do país, anunciou esta quinta-feira a autoridade.



Segundo um comunicado enviado à Lusa, os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 44 anos e serão responsáveis por 19 crimes de furto qualificado em Amarante, Marco de Canaveses, Lousada, Felgueiras, Paredes e Ponte de Lima.



Quatro dos furtos ocorreram na madrugada de esta quinta-feira, em estabelecimentos e empresas no concelho de Ponte de Lima, assinala ainda a autoridade.



A GNR cumpriu seis mandados de detenção, realizou três mandados de busca domiciliária e quatro de busca a veículos, que culminaram na apreensão cerca de 18 mil euros em numerário, quatro veículos, 22 telemóveis, seis 'tablets', quatro computadores portáteis, um televisor, um GPS, diversas ferramentas utilizadas para arrombamento e corte de cofres, documentos de automóveis e chaves de viaturas, entre outros bens.



A operação policial envolveu um efetivo de 46 militares, dos comandos territoriais do Porto, Viseu, Viana do Castelo e Braga, apoiados pela Unidade de Intervenção.



Os suspeitos, com antecedentes criminais, serão presentes em tribunal para primeiro interrogatório judicial.