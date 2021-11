GNR detém suspeito de tráfico de droga e apreende canábis em Mértola

A GNR deteve um homem por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu duas plantas e 20 doses de canábis no concelho alentejano de Mértola, no distrito de Beja, foi hoje divulgado.

O suspeito, de 52 anos, detido na quarta-feira, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja, disse à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Almodôvar, capitão José Portugal.

Segundo o capitão, o homem foi detido no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, que decorria desde novembro de 2020.

Em comunicado hoje divulgado, o Comando Territorial de Beja da GNR refere que, no âmbito da investigação, foram efetuadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo.

Os militares apreenderam as duas plantas e 20 doses de canábis e também uma balança e material para acondicionamento da droga.

A detenção do suspeito e as buscas e apreensões foram efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Almodôvar, com o reforço de militares do Posto Territorial de Mértola e da Secção Cinotécnica do Destacamento de Intervenção de Beja.