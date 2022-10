GNR detém suspeito de tráfico de droga e posse de arma proibida em Vidigueira

Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR, em Pedrógão do Alentejo, no concelho de Vidigueira, distrito de Beja, por suspeitas de tráfico de droga e posse de arma proibida, divulgou este sábado a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o suspeito foi detido, na quinta-feira, por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) daquela cidade alentejana, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga.

Segundo a GNR, os militares da Guarda realizaram uma busca à residência do suspeito, na qual apreenderam 665 doses de liamba e duas de haxixe, uma planta de canábis e outra já seca, duas sementes de canábis e 21 vasos.

Uma faca, um punhal, três tesouras, uma arma de caça, um telemóvel e munições de vários calibres foram outros dos objetos apreendidos, adiantou, referindo que, na mesma ação, foram identificados dois homens, de 30 e 41 anos, por consumo de droga.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Cuba e à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Beja.

Num outro caso, também no distrito de Beja, mas no concelho de Odemira, a GNR deteve um homem, de 58 anos, por suspeitas de cultivo de canábis, foi este sábado igualmente anunciado pelo Comando Territorial de Beja.

De acordo com um comunicado da GNR, militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Odemira da Guarda detetaram, na quinta-feira, uma estufa com quatro pés de canábis, num terreno, durante uma ação de fiscalização florestal.

A GNR realizou "diligências policiais" que permitiram deter o suspeito e apreender as plantas de canábis, tendo o homem sido constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Odemira.