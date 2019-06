GNR detém três suspeitos de tráfico de droga e apreende heroína em Odemira

A GNR deteve dois homens e uma mulher por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu 300 doses de heroína e cinco armas em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira, distrito de Beja, foi esta quinta-feira anunciado.Os dois homens, de 36 e 43 anos, e a mulher, de 47 anos, todos com antecedentes criminais pelo crime de tráfico de droga, foram detidos na segunda-feira, na localidade de Ribeira da Azenha, na freguesia de Vila Nova de Milfontes, precisa a GNR, em comunicado.No âmbito de uma investigação que durava há cerca de sete meses com o objetivo de combater o tráfico de estupefacientes na localidade, a GNR intercetou e deteve os dois homens em flagrante delito, na posse de 300 doses de heroína e 60 euros em dinheiro, e deteve a mulher no cumprimento de um mandado de detenção pela prática do crime de tráfico de droga.No seguimento das detenções, a GNR efetuou uma busca domiciliária, que resultou na apreensão das cinco armas - quatro de pressão de ar e uma 'airsoft' (réplica de uma pistola Glock 19) - e de um motociclo de alta cilindrada.Os três suspeitos foram sujeitos a primeiro interrogatório na terça-feira, no Tribunal Judicial de Odemira, que decretou a medida de coação de prisão preventiva ao homem de 36 anos, o qual foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Beja, onde aguarda julgamento.O tribunal libertou os outros dois suspeitos, tendo a mulher ficado sujeita à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e o homem de 43 anos sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.