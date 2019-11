GNR detém condutor e apreende quatro carros em corrida ilegal com cerca de 150 veículos

A GNR anunciou em comunicado que deteve durante a madrugada de domingo um condutor e apreendeu quatro viaturas em corridas ilegais na Estrada Nacional (EN) 379 - 1, junto ao parque de estacionamento da praia Figueirinha – Setúbal, em ambos os sentidos.



As autoridades desenvolveram uma operação de fiscalização com o objetivo de prevenir a realização de corridas ilegais e desocupar a via pública que estaria a ser ocupada ilegalmente.

"Foi possível apurar que o evento, que contava com cerca de 150 veículos, decorria sem qualquer licenciamento, com espectadores e veículos a ocupar a via pública, no parque de estacionamento da praia da Figueirinha, bem como nas bermas da EN 379 - 1, provocando graves constrangimentos à fluidez de tráfego rodoviário, pelo que a intervenção da Guarda Nacional Republicana permitiu a desocupação das referidas vias e o restabelecimento da normal circulação", pode ler-se no comunicado.



A operação resultou ainda em 37 contraordenações por transformação de veículos e existência de veículos com características não permitidas e um auto por Introdução Irregular no Consumo, devido a alterações às características construtivas do veículo que alteram a cilindrada e a quantidade de CO2 emitido, alterando o valor de IUC devido para o veículo em causa.