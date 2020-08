GNR deteta 79 infrações por campismo e caravanismo ilegal no litoral alentejano

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou esta quinta-feira ações de fiscalização ao campismo selvagem e caravanismo ilegal e detetou 79 pessoas em situação ilegal ou irregular em Santiago do Cacém e Comporta, no litoral alentejano.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR adiantou que as ações, inseridas na operação "Verão Seguro 2020", decorreram nas áreas protegidas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha e Península de Tróia.

"Foram identificadas 79 pessoas e elaborados 79 autos de contraordenação" durante as ações que tiveram como objetivo "fiscalizar a prática de campismo e caravanismo em situação ilegal ou irregular nestas áreas protegidas", acrescentou a força de segurança.

Na operação participaram ainda elementos da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), militares dos postos territoriais de Sines e Santo André da GNR, vigilantes do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) de Sines, no distrito de Setúbal.