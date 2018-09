Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 398 pessoas na última semana em todo o país

Autoridades apreenderam nove veículos, 954 artigos contrafeitos, 794 quilos de pescado e 1.665 euros.

Por Lusa | 13:35

A GNR deteve 398 pessoas durante as operações de combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária realizadas na última semana em todo o país, indicou esta sexta-feira aquela força de segurança.



Em comunicado de balanço da atividade operacional realizada entre 31 de agosto e 06 de setembro, a Guarda Nacional Republicana adianta que 153 pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool, 73 por condução sem habilitação legal, 54 por tráfico de droga, 18 por posse ilegal de arma, 15 por furto, oito por violência doméstica, quatro por roubos, uma por invasão de recinto desportivo, outra por ofensas à integridade física e uma outra por falsificação de nota.



Na última semana, os militares da GNR apreenderam 2.082 doses de folhas de canábis, 854 doses de haxixe, 460 doses de liamba, 369 pés/plantas de canábis, 28 doses de cocaína, 17 doses de anfetaminas, 14 doses de heroína e nove doses de óleo de canábis, bem como 25 armas de fogo, 13 armas brancas e 296 munições de diversos calibres.



A GNR apreendeu igualmente nove veículos, 954 artigos contrafeitos, 794 quilos de pescado e 1.665 euros em numerário.



No âmbito da fiscalização do trânsito, os elementos da corporação detetaram 9.125 infrações, 3.781 das quais por excessos de velocidade, 437 por falta de inspeção periódica obrigatória, 323 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 306 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 279 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e cadeirinhas para crianças.



A GNR registou ainda 275 infrações por uso do telemóvel durante a condução, 243 relacionadas com tacógrafos, 176 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.