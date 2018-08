Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve suspeito de atear fogo em Gondomar

Detido vai ser presente este sábado ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

15:03

Um homem de 53 anos, suspeito da prática de incêndio florestal, foi este sábado detido pela GNR do Posto Territorial de Fânzeres, Gondomar.



Em comunicado, a GNR esclarece que "o indivíduo foi visto por populares a atear fogo a área de mato próxima de habitações, tendo o mesmo sido retido pelos populares e entregue aos militares da Guarda".



O incêndio, do qual resultou uma área ardida aproximada de 2.000 metros quadrados de mato, e que colocou habitações em risco, foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Gondomar.



O detido é este sábado presente no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.