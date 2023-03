GNR e bombeiros procuram idosa de 74 anos desaparecida em Almodôvar

Uma idosa, de 74 anos, está desaparecida no concelho de Almodôvar (Beja) e a GNR está a efetuar buscas para a tentar localizar, com o apoio dos bombeiros, disseram esta segunda-feira a Guarda e a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou à agência Lusa que o desaparecimento da mulher foi comunicado à Guarda Nacional Republicana (GNR) no domingo.

"A GNR iniciou logo as buscas no domingo e hoje de manhã é que solicitou o apoio dos bombeiros", limitou-se a acrescentar a mesma fonte.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que "a senhora terá desaparecido por volta das 13h00" de domingo, no sítio da Carvalhosa, na freguesia de Santa Clara a Nova e Gomes Aires, no concelho de Almodôvar.

"O filho comunicou o desaparecimento às 18h40. Ainda iniciámos as buscas, mas depois tivemos que suspender os trabalhos e só esta segunda-feira é que solicitámos o apoio dos bombeiros", acrescentou a fonte policial, indicando que, até agora, não houve resultados.

Para o local foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.