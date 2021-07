GNR encerra estabelecimento por suspeitas de prostituição

O Comando Territorial da GNR de Bragança, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), encerrou no domingo um estabelecimento onde se praticavam atos sexuais mediante contrapartida financeira em Mirandela.



Os crimes em causa decorriam naquele espaço desde o final de 2020 e dois homens geriam o espaço que "possuía características que facilitavam o exercício de prostituição por parte de mulheres que ali se encontravam a residir, gerando vantagem patrimonial a favor dos responsáveis do estabelecimento", descreve a força de segurança.





Na sequência da investigação foram realizadas três buscas que culminaram na apreensão de uma arma de fogo transformada; 1 300 euros em numerário e dois telemóveis.Um dos responsáveis, que se encontrava no local, foi constituído arguido, o outro estaria em casa uma vez que está sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação no âmbito de um outro processo crime.