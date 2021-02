Homem morto à facada em Viseu. Colega de casa confessou crime

Um homem, de nacionalidade ucraniana, foi encontrado morto esta terça-feira à noite na Quinta da Falorca em Mundão, concelho de Viseu.As autoridades foram chamadas para a presença de um indivíduo em estado 'alterado', à chuva, na via pública.Ao encaminharem o cidadão para casa, encontraram um segundo homem, morto à facada e ainda com a arma espetada no peito.O homem acabou por confessar o crime, alegando que se encontrava alcoolizado e que se desentendeu com a vítima.Os bombeiros e o INEM foram chamados ao local, onde o óbito acabou por ser declarado.O homicida acabou por ser detido.