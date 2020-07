GNR explica que salvou os animais "que foi possível salvar" do incêndio em canil de Santo Tirso

'Cantinho 4 Patas', em



A Guarda Nacional Republicana esclarece que os bombeiros combateram o incêndio, conseguindo evitar que o espaço ardesse todo, de forma a existirem condições para









A GNR explicou este domingo em comunicado que salvou os animais "que foi possível salvar" do incêndio no canilSanto Tirso.A ação da GNR foi essencial para permitir que tivessem sido resgatados, com vida, a maior parte dos cães. Lamentavelmente, a dimensão do fogo e a grande concentração de animais naquele local, impediram que tivesse sido possível resgatar todos os animais com vida, tendo sido recuperados alguns já sem vida", informa o comunicado.que os restantes animais permanecessem no local até que se resolvesse a situação, sendo retirados apenas os animais feridos, por indicação do veterinário municipal.O comunicado explica ainda que os militares da Guarda não permitiram populares entrarem no local "pelo facto de, àquela hora, já não existir urgência, uma vez que a situação estava já a ser tratada pelas entidades competentes e por se tratar de propriedade privada"."A essa hora, já tinham sido salvos os animais que foi possível salvar", sublinha a GNR.Neste momento está a ser efetuada uma inspeção ao local pelo veterinário municipal.