GNR faz 100 km diários para combater fogos

Militares do GIPS colocados na serra algarvia têm base no quartel de Armação de Pera.

Por Rui Pando Gomes | 09:02

PORMENORES

Loiça lavada em WC

Os militares fazem as refeições no centro de meios aéreos e como não têm instalações têm que lavar a loiça no WC público.



30 militares na região

O GIPS tem na região um grupo de ataque ampliado, com 30 militares e sete veículos, nos centros de meios aéreos de Monchique, Loulé e Cachopo.



623 operacionais

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais vai contar no Algarve, no período mais crítico, com 623 operacionais no terreno (mais 70 elementos do que no ano passado).

Em plena época de incêndios florestais, os elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR colocados no centro de meios aéreos de Monchique estão a fazer, todos os dias, cerca de 100 quilómetros para executarem a sua missão de prevenção e combate a incêndios.Os GIPS são a grande aposta do Governo para o combate aos fogos deste ano. Estão colocados em três centros de meios aéreos no Algarve. No entanto, a base dos 19 militares que prestam serviço em Monchique, ao que oapurou, é atualmente no quartel da GNR de Armação de Pera.Todos os dias fazem 50 quilómetros para subir até à serra, de manhã, e 50 para descer, ao final do dia, quando não há incêndios. Se existirem ocorrências de grandes dimensões permanecem na serra, mas não têm um local para descansar ou para fazerem as refeições.Ao que oapurou, no passado estiveram colocados numa estalagem propriedade da Câmara de Monchique, mas este ano não tem condições para os receber. Como solução, a GNR arranjou um T3, que precisa de obras, para colocar 19 militares. Oquestionou o Comando Geral da GNR mas não obteve resposta.