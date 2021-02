GNR ferido com gravidade ao sinalizar acidente no Seixal

Dois militares da GNR ficaram feridos quando sinalizavam um acidente na Rua Luís Dourdil, em Fernão ferro, no Seixal, esta terça-feira à noite. Uma das vítimas está em estado grave.

Ao que o CM apurou, após um carro se ter despistado, embateu num poste de electricidade, derrubando-o. Já com os militares no local, a ajudarem na circulação alternada na via, um camião arrastou o poste, arrancando-o, tendo o objecto atingido os dois militares.

Os dois militares foram levados ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, sendo que um deles já teve alta. O ferido mais grave encontra-se na Ala de Cirurgia da unidade, a ser sujeito a operação.

A GNR tomou conta da ocorrência. O poste de electricidade já foi, entretanto, reposto.