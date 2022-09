GNR identifica empresa suspeita de derrame de nafta numa ribeira em Leiria

A GNR de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), identificou a empresa suspeita de um derrame de nafta para a Ribeira do Vale da Raposeira, no concelho de Leiria, ocorrido na quinta-feira.

Segundo disse à Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Leiria da GNR, Daniel Matos, os militares do NPA identificaram a empresa suspeita, que está localizada na zona da Boa Vista, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por descarga de águas residuais para os recursos hídricos, punível com uma coima no valor máximo de 240 mil euros.

Na sequência de uma denúncia por derrame de nafta para a linha de água, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram confirmar o derrame da substância, refere uma nota de imprensa da GNR divulgada hoje.

A nafta, adianta a GNR, é um componente derivado do petróleo e altamente poluente.

Os autos foram enviados para as autoridades judiciais e para a Agência Portuguesa do Ambiente.

"A Guarda Nacional Republicana, consciente da importância dos recursos hídricos na qualidade de vida das populações, encontra-se fortemente empenhada no sentido de sensibilizar e zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à conservação e proteção da natureza e do ambiente", acrescenta a nota.

A Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) com um funcionamento permanente, constituiu-se como uma ferramenta de sucesso ao serviço do cidadão, quer na denúncia das infrações ambientais ou no esclarecimento de dúvidas ambientais, informa ainda a GNR.