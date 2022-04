GNR investiga furtos em 12 igrejas em Montalegre e Valpaços

A GNR está a investigar furtos em 12 igrejas que ocorreram este fim de semana nos concelhos de Montalegre e Valpaços e de onde foi levado dinheiro das esmolas, disse esta terça-feira fonte do Destacamento de Chaves.

O comandante do Destacamento Territorial de Chaves da GNR, Orlando Rego, disse à agência Lusa que, na noite de sábado para domingo, foram registados furtos em cinco igrejas em Montalegre, e que, de domingo para segunda-feira, foram contabilizados sete em Valpaços, concelhos da zona Norte do distrito de Vila Real.

A forma de atuação foi idêntica, com o recurso, segundo explicou o responsável, ao estroncamento da porta, à destruição das fechaduras, para entrar nos edifícios e ao furto do dinheiro das esmolas deixadas pelos fiéis. "Nota-se que andam à procura de moedas", apontou.

Numa ocorrência, em Vilar de Perdizes, levaram também duas colunas de som.

Os furtos estão a ser investigados pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR, com a colaboração dos postos territoriais, que estão no terreno a recolher indícios e testemunhos.

Já no início do ano ocorreram alguns furtos em igrejas neste território e, perante algum alarme social que a situação está a provocar entre a população, o comandante Orlando Rego disse que a GNR está a reforçar os patrulhamentos durante a noite, quer através dos carros caracterizados da Guarda, quer das viaturas descaracterizadas da investigação criminal.

Em Montalegre foram roubadas as igrejas de Vilar de Perdizes, Gralhas, Donões, Covelães e Outeiro.

Já em Valpaços, os furtos ocorreram em Sonim, Santa Valha, na igreja matriz Valpaços, Vilarandelo, Alvarelhos, Tinhela e Lebução.