Uma operação inédita da GNR na A1 – pela hora a que decorreu, a partir das 20h00 de domingo – está a motivar uma chuva de críticas por parte de milhares de pessoas que estiveram horas presas numa fila de 12 quilómetros. No final, a megaoperação que implicou o corte total da circulação da A1 no sentido Norte-Sul, com todos os carros a serem desviados para a área de serviço de Santarém, terminou com 65 autos por infrações rodoviárias.