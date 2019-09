GNR resgata 12 crianças no mar Egeu

Militares da GNR em missão no mar Egeu resgataram esta terça-feira 60 migrantes, incluindo 12 crianças, que seguiam em dois barcos de borracha a sul da ilha grega de Samos.Em comunicado, a GNR afirma que a missão da Unidade de Controlo Costeiro ao serviço da Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), detetou os dois barcos através de equipamento de visão térmica, que deteta o calor emitido.No primeiro barco, que a GNR escoltou até à marina da ilha, iam 30 pessoas, incluindo nove crianças, seis mulheres e 15 homens, enquanto no segundo estavam três crianças, sete mulheres e 20 homens.Só este ano, a GNR já resgatou do mar 2.088 pessoas, ao cabo de mais de cinco mil horas de vigilância em que percorreu 66.000 quilómetros e 5.000 milhas náuticas.