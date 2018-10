Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR resgata 17 crianças no mar Egeu

Unidade de Controlo Costeiro, em missão na Grécia, resgatou um total de 63 migrantes, esta quinta-feira, na Grécia.

14:21

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR em missão na Grécia resgatou esta quinta-feira 63 migrantes, 17 dos quais crianças, que estavam em duas pequenas embarcações no mar Egeu, na Grécia.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que, através dos equipamentos de visão térmica, detetou duas embarcações, que se deslocavam para a fronteira da Grécia, as quais transportavam 17 crianças, 19 mulheres e 27 homens.



Após terem sido resgatados, os 63 migrantes foram entregues às autoridades gregas.



Os militares da UCC da GNR estão destacados na ilha de Samos-Grécia, no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (Frontex).



Nesta missão, a GNR desenvolve ações nas fronteiras terrestres e marítimas com o objetivo de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços.