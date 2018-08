Animal aparentava estar subnutrido e desidratado.

Uma equipa de patrulha da GNR resgatou na manhã de terça-feira um cão com indícios de maus tratos e abandono na freguesia de Nogueira, em Bragança.



Em comunicado divulgado, o Comando territorial de Bragança, através do núcleo de proteção ambiental do destacamento territorial de Bragança, confirma que recolheu o canídeo durante uma ação de fiscalização.



O cão terá sido encontrado com evidentes sinais de maus tratos, acorrentado, subnutrido e desidratado.



O animal foi encaminhado para os serviços veterinários da Câmara Municipal de Bragança, onde ficou em observação e feito um auto que será remetido para o Tribunal judicial de Bragança uma vez que atualmente o mau trato a animais também é considerado crime.