GNR sem carros para patrulhas no comando do Porto

Associação dos Profissionais da Guarda denuncia situação limite na operação dos militares.

Por José Eduardo Cação | 09:16

Há alturas em que temos de pedir viaturas emprestadas a outros postos ou juntar dois militares de concelhos diferentes, para fazer as patrulhas." A revolta de César Nogueira da Associação dos Profissionais da Guarda espelha a situação vivida no Comando Territorial da GNR do Porto, em relação à falta de meios.



Num total de 288 viaturas, 87 estão inativas (50 aguardam reparação e 37 estão em situação de espera para abate).



"O Comando Territorial do Porto é o comando com mais trabalho e o que maior défice de viaturas apresenta", diz César Nogueira.



O ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita anunciou em setembro o lançamento de um concurso que "permitirá à GNR dispor até 2021 de mais de 1200 novas viaturas".