Golfinhos junto à praia de Alvor em Portimão onde Marcelo passou férias

Vários golfinhos foram avistados, esta sexta-feira de manhã, junto à praia de Alvor, no concelho de Portimão, a mesma que o Presidente da República escolheu este ano para passar férias, em agosto.Se Marcelo Rebelo de Sousa tivesse optado por setembro para descansar no Algarve, talvez tivesse tido como companheiros de banhos aqueles cetáceos curiosos e brincalhões.O avistamento dos golfinhos foi confirmado aopor diversos banhistas e trabalhadores de concessões de praia locais, que se mostraram muito agradados com o avistamento.Alguns banhistas ainda chegaram a pensar estarem na presença de tubarões, mas tal não se confirmou.O comandante da Capitania do Porto de Portimão, Santos Arrabaça, garantiu aonão ter sido registado qualquer avistamento de tubarão em Alvor, "embora por vezes apareçam, ao largo da costa, alguns tubarões-frade".Os banhistas da praia de Alvor foram apanhados de surpresa pela aproximação dos golfinhos, que se prolongou até cerca das 12h00 desta sexta-feira. O facto de a água estar mais quente (cerca de 23 graus) poderá ter contribuído para o avistamento.Segundo explicou aoAndré Dias, biólogo marinho da empresa de observação de cetáceos Wildwatch, trata-se de "uma família de golfinhos-roazes com cerca de 25 elementos que costuma aproximar-se da costa à procura de comida".