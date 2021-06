Foi em silêncio e com enorme consternação que os ‘escouralenses’ se despediram esta terça-feira à tarde de Nuno Santos, de 43 anos, conhecido como ‘Pombinho’, o trabalhador que sexta-feira morreu atropelado, na A6, junto a Estremoz, pela viatura oficial em que seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.Nenhum representante do Governo esteve no funeral em Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo....