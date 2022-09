O decreto-lei que autoriza e regula a instalação de telefones fixos nas prisões nacionais foi quinta-feira publicado em ‘Diário da República’. Além de determinar a instalação em todas as prisões nacionais, após um período de testes em cinco prisões, com 846 telefones instalados, o documento autoriza a realização de três telefonemas semanais por recluso, com a duração de 10 minutos cada. Os presos que não tenham visitas, por as mesmas morarem longe da cadeia, serão autorizados a realizar videochamadas.