Graves estragos na Figueira da Foz na passagem do Furacão Leslie

Mais de 15.000 habitações estavam sem fornecimento de energia elétrica esta noite, devido à passagem da tempestade tropical.

23:51

A passagem do furacão Leslie pela zona da Figueira da Foz provocou grandes estragos na cidade, nomeadamente a queda de árvores e estruturas, além da invasão das avenidas junto ao mar por areia, disseram à Lusa populares no local.



A Lusa presenciou 30 minutos de caos na marginal de Buarcos, Figueira da Foz, com caixotes e lixo, sinais de trânsito e outras estruturas, como cadeiras e grades de trânsito, a serem projetados ao ar pelo vento forte.



Pelas 22h45, o vento parou em absoluto na cidade, que se mantém sem eletricidade.



A intensidade do vento aumentara cerca das 22h00 e levantou uma cobertura de uma esplanada junto a uma unidade hoteleira da cidade. As pessoas que foram à marginal assistir à passagem do furacão Leslie foram obrigadas a proteger-se nas arcadas ou nos interiores dos prédios.



No distrito de Leiria há registo de dezenas de quedas de árvores, assim como nos distritos de Guarda, de Coimbra e de Viseu.



Em algumas zonas de Coimbra não há eletricidade e a intensidade do vento começou a aumentar por volta das 22h45, mantendo se muito intenso às 23h15.



O Furacão Leslie provocou até às 22h45 a queda 120 árvores nos distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria, os mais afetados até às 22h30, tendo sido já registadas mais de 200 ocorrências, informou hoje a Proteção Civil.



Mais de 15.000 habitações estavam sem fornecimento de energia elétrica esta noite, devido à passagem da tempestade tropical Leslie, disse à agência Lusa fonte da EDP Distribuição, admitindo um agravamento da situação.



Segundo a mesma fonte, o maior número de habitações afetadas localiza-se nos concelhos de Pombal, Marinha Grande e Leiria, no distrito de Leiria, representando "uma área muito significativa" da extensão dos danos.



O furacão Leslie está a atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.



De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deverá prolongar-se até às 04h00 de domingo.