Grávida agredida pelo marido na rua com parto marcado para dia 20

Mulher foi pontapeada numa rua de Alverca. Polícia que estava de folga deteve o agressor.

18:44

A mulher grávida de nove meses que foi agredida pelo marido, Luis Santos, esta terça-feira, na rua das Palmeiras, em Alverca, Vila Franca de Xira, foi, esta quinta e sexta-feira, observada no hospital de Vila Franca de Xira e ficou com o parto marcado para 20 de dezembro.Um deslocamento da placenta já tinha sido detetado, pelo que a mulher está sob vigilância dos médicos. Ainda assim, teve alta esta sexta-feira e terá ido para casa.Durante a manhã desta sexta-feira, chegu a ser noticiado que o bebé já teria nascido, mas tal não se veio a confirmar.A mulher, de 32 anos, está grávida do que será o segundo filho do casal. Recorde-se que um agente do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), que estava de folga, ajudou a vítima e deteve o homem em plena rua, pouco depois das agressões.O agressor, de 28 anos, reagiu com violência e, além de ter causado danos no carro do polícia – pontapeando o veículo – agrediu o elemento da UEP, rasgando-lhe a roupa. Ouvido em tribunal, o agressor acabou por sair em liberdade, embora seja obrigado a usar uma pulseira eletrónica que avisa as autoridades caso este se aproxime da mulher.A PSP revela que existem várias queixas de violência doméstica que envolvem o casal. Queixa-se de agressões mútuas.