PSP de elite prende autor de agressões a grávida de nove meses

Pedro Luz ia a passar por uma rua de Alverca quando assistiu ao brutal espancamento.

Por Miguel Curado | 01:30

Pedro Luz, um agente do Corpo de Intervenção da PSP, de 34 anos, é o responsável pela detenção do homem de 28 anos que, ao princípio da tarde de terça-feira, foi apanhado a espancar a mulher, de 32, grávida em fim de gestação.



De folga, Pedro Luz ia a passar por uma rua de Alverca, Vila Franca de Xira, quando assistiu ao brutal espancamento.



O agressor reagiu, causando danos ao pontapé no carro de Pedro Luz, e ainda lhe rasgou a roupa.



Foi imobilizado com um golpe ‘mata leão’ e acabou detido.