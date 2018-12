Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por espancar a mulher grávida de nove meses

Vítima foi agredida a soco e pontapé, em Vila Franca de Xira.

08:55

Um homem foi esta terça-feira detido em flagrante por um agente da PSP de folga, por ter agredido, a soco e pontapé, a mulher grávida de 9 meses. O crime, ao que o CM apurou, ocorreu pelas 13h20, na rua das Palmeiras, em Vila Franca de Xira.



O agente – que pertence ao corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP) – passava naquela artéria e assistiu à violência do espancamento.



De imediato, avançou para a detenção. O agressor, de 28 anos, reagiu e, além de ter causado danos no carro do polícia – pontapeando o veículo – agrediu o elemento da UEP e rasgou-lhe a roupa.



A vítima, de 32 anos, transportada em estado grave para o hospital local, disse à PSP que era agredida com frequência. À hora de fecho desta edição mantinha-se internada.



A detenção viria a ser consumada na esquadra da PSP de Alverca.



O suspeito vai ser presente a um juiz de instrução criminal, em Vila Franca de Xira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.