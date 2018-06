Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve na Comboios de Portugal com serviços mínimos

Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante prevê a adesão total de trabalhadores e o encerramento das bilheteiras.

01:30

A greve marcada para esta terça-feira e quarta-feira vai provocar supressões e atrasos em todos os serviços da CP, com exceção dos comboios urbanos do Porto, segundo a empresa ferroviária.



No entanto, ao contrário da última greve, estão previstos serviços mínimos.



O Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante prevê a adesão total dos trabalhadores que não cumpram os serviços mínimos e o encerramento das bilheteiras.