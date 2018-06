Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre colhido por comboio na Linha de Sintra

Acidente de Algueirão-Mem Martins corta comboios na manhã deste sábado.

07:48

Um homem de 45 anos morreu na manhã deste sábado ao ser colhido por um comboio na zona de Ouressa, na freguesia de Algueirão - Mem Martins, em Sintra.



O acidente aconteceu por volta das 6h30 e obrigou ao corte da circulação entre as estações de Mercês e Sintra. Pelas 7h50, a CP ainda não tinha previsão de quando poderia ser retomado o percurso normal dos comboios.



Estavam no local meios dos Bombeiros de Algueirão - Mem Martins, do INEM, PSP e Infraestruturas de Portugal.