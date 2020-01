Gripe associada a duas mortes na Madeira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está associada à gripe a morte de duas pessoas na ilha da Madeira, no espaço de quatro dias.Em todo o País a propagação do vírus cresceu, atingindo uma taxa de síndroma gripal de 44,6 por cem mil habitantes, o que representa cerca de 4500 pessoas. O número de casos triplicou no espaço de uma semana. Os dados anteriores indicavam uma taxa de 16 casos por cem mil habitantes.< br />