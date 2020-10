Uma grua com quase 50 metros caiu esta segunda-feira em cima da parede de uma casa de um jovem casal e de um carro em Gualtar, Braga. A grua não estava em funcionamento no momento do incidente. Dentro da habitação estava uma mulher com a filha bebé.A menina tem apenas cinco dias.Ao que oapurou, o incidente não provocou feridos.O alerta foi dado às 11h00.